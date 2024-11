Ilgiorno.it - Torna ‘FontinaMi’, il formaggio della Valle d’Aosta invade Milano

Leggi su Ilgiorno.it

– L’ideale sarebbe raggiungere direttamente lae osservare da vicino tecniche di lavorazione e di affinamento di quello che molti considerano “il principe dei formaggi alpini”. Ad esempio tra le malghespettacolare Conca di By o nelle chilometriche gallerie di Valpelline, ex miniere di rame, dove la fontina viene stagionata. Ma insomma, c’è un modo comunque immersivo per gustarne il sapore e la qualità anche stando a. E ancora una volta, per rendere omaggio a questa eccellenza dell’arte casearia italiana si mobiliteranno alcuni dei più quotati chef meneghini. Ad annunciarlo, all’ombraMadonnina, i responsabili del Consorzio Dop che tutela il famoso ‘fromage’, annunciando la quarta edizionerassegnache andrà in scena tra il 10 e il 23 febbraio 2025 nella metropoli lombarda e che vedrà la partecipazione di ristoranti che godono di ampio credito tra i gourmet e che ovviamente si presteranno, in quei giorni, a firmare e a proporre menù ad hoc e piatti inediti, nobilitati proprio dall’utilizzofontina.