Stetson: il cappello americano che ha conquistato il mondo

La storia del brandè un racconto che affonda le sue radici nella tradizione americana con una visione artigianale e imprenditoriale molto spiccata, viene fondato nel 1865 da John B.nella città di Filadelfia dove in un breve periodo, grazie a un prodotto unico diventerà sinonimo di qualità e stile senza tempo. Il primo modello di grande successo di questo marchio fu il “Boss of the Plains” unin feltro pensato per resistere alle condizioni climatiche durissime dell’ovest, questo straordinario modello non era soltanto pratico, ma aveva anche un design innovativo e all’avanguardia, che prevedeva una calotta alta e larghe falde piatte, queste caratteristiche lo resero immediatamente famoso tra i cowboy e i pionieri dell’epoca. Negli anni a cavallo tra ii 1920 e il 1950 i cappellidivennero simbolo di stile e classe, indossati da uomini d’affari, politici e attori, conquistando presto anche Hollywood e i suoi protagonisti come Gary Cooper, Humphrey Bogart, James Dean e John Wayne.