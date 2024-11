Tvzap.it - Seguono il navigatore, poi la tragedia: precipitano dal ponte incompleto

Social.ildal: i fatti. Unsatellitare è un dispositivo elettronico digitale dotato di GPS progettato per assistere nella navigazione stradale il conducente di un’automobile indicandogli il percorso da seguire per raggiungere una determinata meta. Dovrebbero essere strumentazioni di bordo ben aggiornate, ma non sempre è così. Degli automobilisti sono precipitati da unproprio per essersi fidati ciecamente di uno di questi dispositivi. ( dopo le foto)Leggi anche:in autostrada, suv senza controllo si ribaltaLeggi anche: Maltempo, è morto un ragazzo:senza fineLeggi anche: 12enne precipita dal balcone, dubbi atroci dietro laLeggi anche:in parapendio, si schianta e muore a 57 anniildal: i fattiPartiti da Noida, poco fuori dalla capitale Nuova Delhi, nella notte di sabato 23 Novembre 2024, tre uomini indiani aveva digitato su Google Maps come meta finale del loro viaggio Faridpur, nello stato indiano di Uttar Pradesh.