Oasport.it - Scacchi, Ding Liren e Gukesh pattano la seconda partita del Mondiale 2024. Il cinese rimane in vantaggio

Nessun vincitore, nessun vinto. Prima patta del match per il Campionato del Mondo a Singapore traDommaraju. Ile l’indiano si dividono equamente il punto dopo sole 23 mosse della, e lo fanno per mezzo di un’incombente triplice ripetizione di posizione. In linea generale, per una patta più corta di questa bisogna tornare a Carlsen-Anand 2014 (9a del match, 20 mosse). Il Campione del Mondo in carica conduce ora per 1,5-0,5.sorprende di nuovo in apertura, affidandosi a 3. Ac4, che configura laItaliana. O meglio, l’impianto è quello del Giuoco Piano con 4. d3. Ilè subito creativo con 6. a4, una mossa rarissima che poi è seguita da 9. a5, un’assoluta novità. Di lì il pedone non si muoverà più.Se la Francese di ieri aveva dato modo di creare una posizione estremamente tagliente, quest’oggi il tema principale è legato alla colonna d, quella sulla quale le Donne se ne vanno molto presto, alla 13a mossa, eche per le prime 13 usa soli 4 minuti e 16 secondi.