Scacchi Campionati Italiani 2024 | al via gli Assoluti di Torino subito ok Moroni Brunello e David

Si è tenuta oggi ala prima giornata deidi, vinti nel 2023 da Luca. Il campione in carica è presente al via assieme a Sabino, Gabriele Lumachi, Valerio Carnicelli, Claudio Paduano, Simone Pozzari, Francesco Sonis, Pier Luigi Basso, Sebastian Iermito, Alberto, Alberto Barp e Michele Godena.La prima giornata ha visto tutti i Grandi Maestri (, Sonis, Basso,e Godena) giocare contro coloro che non lo sono. Di più: l’hanno fatto con il Nero. In tre circostanze, i meno quotati riescono a fermare sulla patta i loro avversari. Forse la maggiore chance ce l’ha Gabriele Lumachi (attualmente Maestro FIDE con ELO di 2438) contro Basso (2516), senza però sfruttare l’apertura della colonna h per le Torri avvenuta in situazione molto interessante per lui.