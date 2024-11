San Giovanni Galermo nasconde 40 bombe carta in garage arrestato 40enne

Leggi su Dayitalianews.com

La Polizia haun catanese di 40 anni: si trovava agli arresti domiciliari da circa un mese per reati in materia di droga, è responsabile di aver nascosto 8neldi casa. Il materiale esplodente è stato trovato dagli agenti della squadra Volanti della Questura di Catania in un angolo di undi via Ustica, lasciato senza imballaggio e senza alcuna precauzione, con un oggettivo rischio per l’incolumità sua, della sua famiglia e degli altri residenti dello stabile.Il ritrovamento è avvenuto a seguito di una richiesta d’aiuto alla Polizia di Stato da parte del padre dell’che ha raccontato di aver avuto una lite con il figlio che non voleva consegnargli le chiavi del. Effettuati gli opportuni controlli da parte del personale del Nucleo Artificieri che si è recato immediatamente sul posto, sono state recuperate le otto, per un totale complessivo di circa 800 grammi di esplosivo.