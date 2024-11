Gaeta.it - Rimozione degli autodemolitori e rinascita del Parco di viale Palmiro Togliatti

La riqualificazione dellungoè al centro di un importante progetto di recupero urbano. Dopo decenni di occupazione da parte di, il municipio sta procedendo a una serie di interventi che mirano a restituire ai cittadini un'area verde, migliorando la qualità della vita e l'ambiente circostante. Le azioni intraprese seguono un'accurata pianificazione tra i vari enti responsabili e si concentrano sulladi rifiuti e strutture inadeguate presenti nel.Interventi in corso per il recupero dell'areaLe operazioni avviate riguardano in particolare i lotti di proprietà Ater ai civici 461/B e dal 469 al 493. Il dipartimento Ciclo dei rifiuti e la Polizia Locale hanno effettuato i controlli necessari per iniziare le lavorazioni.