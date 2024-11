Lanazione.it - Restaurato il San Francesco di Duprè: "Ora è nell’Onda grazie al Comune"

Leggi su Lanazione.it

di Laura Valdesi SIENA Il modello in gesso del Sand’Assisi di Giovanni, usato per realizzare poi quello in marmo che si trova nella basilica di Assisi, è adesso nel museo dell’Onda, dopo un attento restauro. "Proviene dalla gipsoteca deldi Siena ed è stato concesso in comodato alla nostra Contrada, una delibera che fu assunta dalla giunta De Mossi, era assessore alla cultura Pasquale Colella. Venerdì scorso abbiamo presentato il recupero della statua in gesso del San– sottolinea il priore Massimo Spessot –, presente anche il sindaco Nicoletta Fabio. Ci ha fatto piacere, è sempre molto vicina alle Contrade". Un pezzo importante, dunque, che arricchisce la già corposa collezione delle opere di Giovanni, cresciuta in modo particolare dopo la vittoria del Palio dipinto da Sinta Tantra, dedicato appunto ai 200 anni della nascita dell’artista.