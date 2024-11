Sport.quotidiano.net - Per la Robur harakiri contro il Trestina. Ora serve subito un cambio di marcia

Quella con il Figline doveva essere la vittoria della ripartenza, per mettere, una volta per tutte, fine al periodo più nero del Siena Fc. Ma non è andata secondo i piani: nel giorno in cui si sono chiusi i festeggiamenti per i 120 anni della, che hanno riportato sulle lastre tanti protagonisti di un passato lontano, con le giovani e i giovani bianconeri a tingere il Franchi di futuro e l’ondata di soci svedesi in tribuna, la squadra di Magrini è miseramente crollata sotto i colpi del, alla prima vittoria esterna stagionale. Unbello e buono, quello di Giannetti e compagni, capaci passare in vantaggio nel primo tempo, tutto sommato giocato discretamente, e di farsi male nella ripresa. Rimasti in pratica negli spogliatoi, in una manciata di minuti, si sono fatti riprendere e superare, con due gol subiti su palla inattiva, dai ragazzi in maglia fluo: se fin dall’inizio la squadra non ha mai dimostrato di avere un grosso feeling con il gol, ha sempre mostrato una solida tenuta difensiva, nelle ultime partite ha perso anche quella.