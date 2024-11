Cityrumors.it - Pensioni dicembre: il promemoria INPS per chi prende più di 1.000€

milioni di pensionati percepiranno la mensilità con un leggero ritardo: ilper chi percepirà un importo superiore ai mille euro.Nei prossimi giorni, l’avvierà i pagamenti delle mensilità didie delle altre varie prestazioni assistenziali. Per quanto riguarda i trattamentistici, l’erogazione subirà un leggero ritardo dato che il primo giorno bancabile del mese cadrà di domenica.: ilper chipiù di 1.(Cityrumors.it)I pagamenti, dunque, come già accaduto in passato, slitteranno sia per chi ha deciso di riscuotere il rateo della pensione in contanti che per chi ha optato per l’accredito su conto corrente postale o bancario. Per chi deve ricevere un importo superiore ai mille euro, non potrà procedere con il ritiro in contanti e, chi non ha provveduto, è tenuto ad inviare una comunicazione all’Istituto di previdenza sociale per indicare le coordinate di accredito.