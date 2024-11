Inter-news.it - Pavard: «Inter, stiamo attenti! Sappiamo cosa significhi vincere»

C'è Benjamin Pavard a parlare prima di Inter-RB Lipsia di Champions League. Ecco le parole del difensore svizzero dal prato del Meazza.OCCASIONE DA SFRUTTARE – Benjamin Pavard prima di Inter-RB Lipsia: «Sarà molto importante stasera, come tutte le altre partite. Sappiamo che se vinciamo siamo con un piede alla prossima fase, quindi dobbiamo mettere in campo una buona prestazione. Loro sono una buona squadra, si sono un po' allontanati dal Bayern Monaco in campionato ma hanno giocatori di talento. Dovremo essere bravi, stare attenti ai loro attaccanti e fare una buona prova difensiva. Se siamo bravi in difesa poi dobbiamo solo pensare a fare gol».