Lanazione.it - Non più grillini, la scelta di campo: "Siamo progressisti, apertura al Pd". E Pierazzi punta su Romizi e sinistra

Ladiapre il nuovo corso. Tramonta l’era dei, nasce quella dei. La rivoluzione lanciata dal voto interno nazionale, sbarca anche in provincia con il gioco delle alleanze. Ci sarà un confronto a tuttoe sui temi cruciali per il movimento, con in testa la transizione ecologica, ma non sarà un totem. Perchè Tommaso, al timone del movimento a livello provinciale, guarda con molto interesse anche (e forse sopratutto) all’ala, da Avs adi Arezzo 2020. Sullo sfondo, la sfida per Palazzo Cavallo, nel 2026., lei era all’assemblea di Roma. Cosa riporta ad Arezzo del passaggio storico per il movimento? "Avevamo bisogno di ritrovarci tutti insieme, l’ultima volta è stato prima del Covid. Ed è stato emozionante". La svolta di Conte la convince? E perchè? "Mi convince perchè era inevitabile.