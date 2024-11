Lettera43.it - Naufragio nel Mar Rosso, si cercano ancora 16 dispersi

Sono riprese per il secondo giorno le ricerche deidella Sea Story, imbarcazione egiziana affondata il 25 novembre a largo delle coste egiziane. Secondo quanto riportano le autorità locali, all’appello mancherebbero 16 passeggeri fra turisti di varia nazionalità e membri dell’equipaggio, costituito interamente da egiziani. A dispetto di quanto affermato inizialmente, a bordo sarebbero state presenti 44 persone e non 45, fattore che spiega la riduzione del numero deida 17 a 16. Si, fra gli altri, due dei quattro cittadini britannici, un finlandese e quattro locali. La Bbc ha confermato che 28 persone sono state ritrovate nella zona di Wadi el-Gemal, a sud del porto di Marsa Alam da cui l’imbarcazione era partita alle 5.30 di lunedì mattina. Ora si trovano in un hotel turistico della zona in buone condizioni di salute, tanto che nessuno è stato ricoverato in ospedale.