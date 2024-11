Anteprima24.it - Natale in città: Luci, Mercatini e la novità della Pista di Pattinaggio

Tempo di lettura: 2 minutiSi respira già aria dinelladi Avellino con le attività commerciali addobbate per le feste già da qualche settimana (LEGGI QUI) e l’allestimento delle luminarie in via di esecuzione già da qualche giorno.L’amministrazione comunale guidata dal sindaco Laura Nargi è al lavoro per l’organizzazione di unche non sia da meno a quello degli scorsi anni e riesca a ricerare quell’atmosfera di candore,e suoni tipiche del periodo più magico dell’anno. Confermati anche idinella suggestiva location di Piazza Libertà, quest’anno ribattezzati “Avellino Christmas Village 2024? la cui gestione e organizzazione è stata affidata ad “Associazione Italia Eventi”.C’è ancora tempo per gli espositori di fittare la propria casetta per partecipare all’iniziativa che sarà inaugurata il 6 Dicembre 2024 e durerà fino al 6 Gennaio 2025, quando tradizionalmente la Befana tutte le feste porta via.