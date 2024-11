Spazionapoli.it - Napoli, Oriali conferma tutto: è successo in diretta

Il pomeriggio di oggi in casa, di fatto, è stato contraddistinto da alcune parole molto importanti di Lele.Ildi Antonio Conte ha battuto domenica scorsa la Roma di Claudio Ranieri. Gli azzurri con questo, arrivato grazie al gol realizzato da Romelu Lukaku nella ripresa, hannoto il proprio primato.Il team partenopeo, infatti, è in vetta alla classifica del campionato di Serie A con un punto di vantaggio su Inter, Atalanta, Lazio e Fiorentina. Il, dunque, ha risposto ancora presesente nella lotta scudetto, anche se Gabrieleha ribadito un altro obiettivo.: “Il nostro obiettivo è quello di tornare in Champions League”.Il direttore dello staff tecnico della squadra azzurra, esattamente ai microfoni ufficiali di ‘Radio CRC’, ha infatti rilasciato queste dichiarazioni: “Il presidente ci ha dato indicazione di ricostruire il, non è spiegabile ancora come una squadra arrivi a 40 punti dalla vetta quando l’anno prima ha vinto lo scudetto.