Migranti | Cuperlo ' moderati c destra come possono votare porcata dl flussi?'

Roma, 26 nov. (Adnkronos) - “Siamo all'ottavo decreto in materia di, otto decreti in due anni, più una ventina di provvedimenti di altro segno. Significa almeno due cose: la prima è che vivete nell'ossessione di un fenomeno epocale che piegate ad un allarme repressivo, sperando di aumentare i voti nelle urne, e la seconda è che voi navigate a vista inseguendo l'umore del tempo e umiliando la Costituzione. Voi da anni moltiplicate gli slogan senza indicare mai una soluzione, mentre corpi innocenti continuano a morire,a Cutro, a pochi metri dalle nostre coste, con un'inchiesta aperta, che denuncia le vostre responsabilità”. Lo dice in Aula alla Camera il deputato dem Gianni, annunciando il no del Pd alla fiducia chiesta dal governo al decreto.“Non prevedete -ha aggiunto l'esponente Pd - alcun incremento delle quote per un flusso regolato di lavoratori stranieri.