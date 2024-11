Terzotemponapoli.com - Mena Di Mare: La lotta di una madre per giustizia e cambiamento

Didi Santo Romano, ha espresso un dolore profondo per la perdita del figlio, assassinato a San Sebastiano al Vesuvio. Le sue parole, pronunciate oggi su CRC, riflettono l’immenso vuoto lasciato da Santo e la determinazione a ottenere. “Non mi arrenderò mai,” ha affermato, sottolineando il bisogno di unsociale per prevenire simili tragedie. Per, è essenziale che lo Stato prenda misure concrete affinché i giovani colpevoli di crimini vengano adeguatamente puniti. Solo così si può sperare di dare un segnale chiaro e cambiare il futuro di una società che sembra sempre più disarmata di fronte alla violenza giovanile.Di: Un ringraziamento speciale ad Alex MeretNel suo intervento,Diha ringraziato calorosamente tutte le persone che hanno mostrato solidarietà alla sua famiglia, inclusi molti sconosciuti.