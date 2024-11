Iltempo.it - Mattarella: Su disastri naturali serve la prevenzione con visione di lungo periodo

(Agenzia Vista) Roma, 26 novembre 2024 Il Presidente della Repubblica Sergioad Alessandria per una serie di cerimonie legate al trentennale dell'alluvione che, all'inizio di novembre 1994, causò la morte di 14 persone in città, e 69 in tutto il Piemonte. Ad accogliere il capo dello Stato il Presidente della Regione Alberto Cirio, il sindaco di Alessandria Giorgio Abonante, il prefetto Alessandra Vinciguerra e il presidente della Provincia Luigi Benzi. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev