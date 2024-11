Ilnapolista.it - Márquez: «Al momento in Ducati comanda Pecco, più avanti vedremo se sarà il riferimento»

Marcha fatto il punto della sua stagione MotoGP 2024 in un evento con Estrella Galicia a Madrid. Il pilota oraha parlato della sua ‘rinascita’ con Gresini, con il terzo posto nel Mondiale, e ha parlato del suo futuro con la GP25 al fianco diBagnaia. Le sue parole riportate da Marca.Leggi anche: Luna di miele in, Tardozzi: «Marquez non è Einstein ma è un passoa tutti»Marquez: «Giochi mentali? Puoi dire quello che vuoi, ma conta la pista»Un bilancio di questo anno:«C’era già un video di sorrisi, di gioia, perché c’erano quattro anni di fratture, di infortuni. è stata una stagione per riscoprirmi, con un ambiente favorevole».Una stagione senza problemi fisici anche:«È l’altro lato dell’atleta, gli infortuni, i momenti brutti. L’atleta, per Dna, è anticonformista, vuole sempre di più.