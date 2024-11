Thesocialpost.it - “Madonia allontanato, ecco la verità ”. Ballando con le stelle, finalmente parla Alberto Matano

Angeloè stato eliminato dacon le, lasciando la sua partner Federica Pellegrini senza maestro a poche settimane dalla finale. La notizia è stata comunicata attraverso un annuncio ufficiale, in cui si menzionano “differenze professionali emerse durante il programma”, che hanno portatoa “non continuare la sua partecipazione all’attuale edizione”.Leggi anche: Giulia Cecchettin su Filippo Turetta: “Ha idee strane. Ma non voglio farlo soffrire”Il comunicato, firmato dalla produzione, dalla Rai e dalla direzione artistica, conclude con un ringraziamento a Angelo per il contributo fornito fino a quel momento e con i migliori auguri per i suoi futuri progetti. Si tratta di un annuncio piuttosto generico, che tuttavia rivela un evento inaspettato, poiché non era mai accaduto prima nella storia del programma condotto da Milly Carlucci.