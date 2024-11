L’ultima scommessa degli Usa di Biden | Così la tregua in Libano può portare al cessate il fuoco anche a Gaza

Leggi su Open.online

Da Fiuggi – È fatta, dunque. Israele eh Hezbollah cessano ilin, per lo meno per un periodo di 60 giorni. Lo ha annunciato ufficialmente stasera Benjamin Netanyahu. Un primo risultato diplomatico dopo un forcing ininterrotto delle potenze mondiali da oltre un anno per spegnere il grande incendio in Medio Oriente. E che arriva proprio nel periodo di transizione tra le due Americhe: quella di Joe, che si appresta a lasciare la Casa Bianca, e quella di Donald Trump, che scalpita per rientrarvi. A chi va il merito? Il sì delle parti all’intesa arriva quando Antony Blinken, segretario di Stato Usa uscente, è a Fiuggi per l’ultimo G7 a guida italiana. È lui l’uomo che ha trottato ininterrottamente per il Medio Oriente per conto di Joeda oltre un anno a questa parte. Ed è lui, dunque, a voler dare la prima interpretazione dell’accordo: «Quest’accordo farà una grande differenza, metterà fine al lancio di missili nelle due direzioni, salverà vita e consentirà finalmente di rientrare nelle loro case agli israeliani del Nordcome ai libanesi del sud».