Lanazione.it - Luce arancione sul polo della sicurezza

Leggi su Lanazione.it

PISTOIA In occasioneGiornata internazionale per l’eliminazioneviolenza contro le donne, la Polizia di Stato conferma il proprio convinto impegno per la promozione dell’uguaglianza di genere e per la lotta contro ogni forma di discriminazione e violenza contro le donne. Anche quest’anno la Prefettura e la Questura di Pistoia hanno aderito alla campagna di sensibilizzazione organizzata dalle Nazioni Unite UN Women dal titolo “Orange the World”, per attirare l’attenzione sulle testimonianze delle attiviste e sulle loro storie al fine di prevenire ogni forma di violenza contro le donne e pertanto ilsi è ieri sera illuminato di