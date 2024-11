Iodonna.it - L'obiettivo dell'evento è stato potenziare le competenze delle donne per promuoverne l'ingresso nei settori STEM, sostenere l'imprenditoria femminile e influenzare le politiche a livello nazionale e internazionale.

Roma, 25 nov. (askanews) – Dopo il successoa prima edizione, con oltre 1.500 ospiti e più di un 1 milione di collegamenti streaming, si è tenuta all’Università Luiss la seconda edizione italiana del Women Economic Forum, tra i principali appuntamenti per discutere le azioni necessarie a colmare il divario di genere: attraverso programmi educativi mirati, reti di mentorship einclusive, l’leperl’neil’lee inter. Leggi anche › Se l’economia parlasse con la vocePaola Severino , presidente Luiss School of Law: “Abbiamo sceltodai profili straordinari per dimostrare che ci siamo, che in tutto il mondo ci sonoche si occupano di creare quella catena di valore che porterà avanti tante altre: è davvero un moltiplicatore questa istituzione.