Oasport.it - LIVE Slovan Bratislava-Milan 1-1, Champions League calcio in DIRETTA: i rossoneri pagano le amnesie difensive e dovranno vincerla nella ripresa

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAUna due facce, quello molto positivo che ha prodotto ben 7 angoli e che ha dominato il gioco, ma anche quello che ha preso due ripartenze letali, una delle quali salvata a porta vuota da Pavlovic, ma l’altra fatale per il pareggio di Barseghyan.FINE PRIMO TEMPO!45+1? Un minuto di recupero. Scontro a centrocampo, in terra doloranti proprio l’ex Kucka e Pavlovic.45? Fallo in attacco di Abraham. Vediamo se l’arbitro concederà recupero.44? Esce molto bene palla al piede ile si lancia di nuovo in attacco, cross di Hernandez che trova Abraham che colpisce largo sulla destra.43? Spinta di Rijnders. Ultimi due minuti di primo tempo.43? Angolo a rientrare, allontana ancora la difesa delloche guadagna una rimessa e svariati secondi.