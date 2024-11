Inter-news.it - LIVE Inter-Lipsia 1-0, via al secondo tempo! Dentro Bisseck

Leggi su Inter-news.it

L’è pronta a scendere in campo per la quinta giornata di UEFA Champions League contro il. La squadra di Simone Inzaghi arriva a questa sfida avendo totalizzando tre vittorie e un pareggio nel girone unico. Zero vittorie, invece, per il. Segui l’eventocon la cronaca testuale a cura di-News.it. Il calcio d’inizio è previsto alle ore 21. Si gioca allo Stadio “Giuseppe Meazza” in San Siro, Milano.1-0, CHAMPIONS LEAGUE – PAGINA IN AGGIORNAMENTO, PREMI F5 O RICARICA L’APP48? Ottimo recupero di Lautaro Martinez a centrocampo! Il capitano dell’è in condizione e ha tanta voglia di fare.45? PRONTI-VIA, INDEMONIATO DUMFRIES IN AZIONE PERSONALE, SCAMBI CON I COMPAGNI E DAVANTI LA PORTA LA PALLA VOLA ALTA! BELLISSIMA AZIONE DELL’22.03 RICOMINCIA ILmeritatamente in vantaggio grazie a un autogol di Lukeba dopo il tocco di Stefan de Vrij, dagli sviluppi di un calcio d’angolo.