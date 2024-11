Oasport.it - LIVE Ding Liren-Gukesh, Mondiale scacchi 2024 in DIRETTA: fasi incerte e intense del centro di partita, tanta riflessione

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABIANCO:; NERO:12:00 Mentre arriviamo a due ore di gioco, non si può non segnalare quanto accade in India. A Mumbai, per esempio, la versione locale di chess.com ha organizzato un evento con la possibilità di guardare ladal vivo. E il luogo di visione è pieno allo stesso modo in cui lo sarebbe per unadi grande importanza di cricket, lo sport nazionale del Paese.11:58decide invece, dopo 23 minuti e 15 secondi, di ritornare alcon 17. Tcd1. Era una delle scelte possibili, adesso c’è la possibilità perdi completare il piano di g6-h5.11:57 Posizione davvero molto incerta in questo momento: il Bianco è indubbiamente favorito dal pedone in a5 che è sempre in grado di bloccare mezza ala di Donna del Nero, mentre il Nero stesso ha del resto una posizione che può offrire spunti soprattutto dal lato di Re.