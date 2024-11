Gaeta.it - Limehome: un nuovo modello di ospitalità che unisce flessibilità e coerenza

Facebook WhatsAppTwitter Alessandro Giuffrè, Country Manager Italia di, incontra i giornalisti in un elegante spazio di co-working a Milano. Questo incontro riflette l’evoluzione dell’nell’era contemporanea, con il gruppo tedescoche sta guadagnando terreno nel mercato italiano. Famosa per la sua crescita veloce e sostenibile, l’azienda ha scelto di non investire in un ufficio fisso tradizionale. “La scelta di non avere una sede fissa ci permette di adattarci velocemente ai cambiamenti e alla crescita continua della nostra squadra,” spiega Giuffrè. Laè diventata un punto cruciale per il lorodi business.Crescita e strategia di espansioneFondato nel 2019,ha iniziato la sua avventura in Italia un anno fa e ora conta ben 8.000 chiavi nel suo portafoglio.