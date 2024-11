Lanazione.it - Libraccio Firenze compie 20 anni: quattro giorni di festa tra brindisi ed eventi

, 26 novembre 2024 –20: un traguardo importante da festeggiare insieme ai lettori. La storica libreria fiorentina, situata a pochi passi da Piazza del Duomo, celebra il proprioversario con una serie di momenti culturali dedicati a grandi e piccini Trae saluti istituzionali, sketch teatrali, incontri con autori e attività laboratoriali per bambini, l’appuntamento è per le giornate del 4, 5, 6 e 7 dicembre, nel capoluogo toscano, presso la sede di via de’ Cerretani. Un programma fitto e altamente variegato, in grado di coinvolgere grandi e piccini. Vent’di: gli appuntamenti da non perdere. A dare il via alle celebrazioni sarà la giornata di mercoledì 4 dicembre. Dalle 15 alle 17 la libreria sarà infatti animata da Ritratti tra le righe, uno dei format più amati di: chiunque acquisterà un libro avrà l’occasione di essere immortalato, tra gli scaffali, da un fotografo professionista.