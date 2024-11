Ilfattoquotidiano.it - Libano, Israele si pronuncia sulla tregua. Altri raid a Beirut. Il ministro libanese Habib: “Vorremmo anche l’Italia nell’accordo”

sta per mettere l’ultima parolacon Hezbollah in. Martedì pomeriggio alle quattro e mezzo Benjamin Netanyahu riunirà i suoi ministri nel quartier generale dell’esercito israeliano di Tel Aviv, in una riunione che si preannuncia molto lunga e alla fine della quale, si aspettano fonti diplomatiche statunitensi ed europee, sarà dichiarato un cessate il fuoco temporaneo di 60 giorni.Ieri Netanayahu ha comunicato agli Stati Uniti una disponibilità “in linea di massima” all’accordo, che prevede un cessate il fuoco temporaneo di 60 giorni e su cui restano però alcuni punti critici e molti dubbi sull’attuazione.Intanto il conflitto prosegue, income a Gaza. Nella notte tra lunedì e martedì l’aviazione israeliana ha bombardato per la terza notte consecutiva nella periferia di Dahieh a sud di