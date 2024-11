Giornalettismo.com - L’esempio della visibilità dei post del NYT su X e su BlueSky

Cercavamo una prova empirica per confermare le voci e la dichiarazione ufficiale fatta da Elon Musk. E possiamo senz’altro dire che le cose stanno andando esattamente come ci aspettavamo. Dunque, in questo caso l’apparenza non inganna ed è confermato – lo dicono i freddi numeri – che icon i link condivisi su X hanno una performance (a causa di un algoritmo costruito ad arte per giungere a questo obiettivo) di gran lunga inferiore rispetto agli altri. Dunque, l’uomo più ricco del mondo (e anche il più allergico alle critiche) ha realmente lavorato affinché la sua piattaforma diventasse un ambiente non ospitale (anche) per i giornali e l’informazione “tradizionale”. Per questo, in quello che è diventato il tema social del momento, i media indecisi sul passare ao rimanere su X dovrebbero comprendere a fondo gli effetti delle modifiche volute da Musk.