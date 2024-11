Lecce Giampaolo | Gara poco pulita grande sacrificio del gruppo

Leggi su Sportface.it

"La squadra non ha giocato un partita qualitativamente eccelsa, ma ha mostrato spirito enei momenti di difficoltà. Una partita tecnicamente, ma la squadra ha spirito, sapendo soffrire davanti ad un Venezia che ha palleggiato molto. Rebic, Kaba ed Helgason hanno fatto bene. Qualitativamente non abbiamo fatto benissimo ma importava mettere in campo spirito e determinazione". Queste le parole del tecnico delMarco, ai microfoni di Sky, dopo la vittoria esterna a Venezia per 1-0.