Anteprima24.it - L’EAV contro i dipendenti, la risposta dell’USB: “Accuse sbagliate e inappropriate”

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiLerivolte del Presidente dell’Ente Autonomo Volturno Umberto De Gregorio nei confronti dei proprisono oltremodo, false e del tutto. – con un comunicato l’Unione Sindacale di Base risponde alSe davveroritiene che nel comportamento dei lavoratori sussistano elementi di rilevanza penale, denunci il tutto alla Procura della Repubblica, chiedendo ai magistrati di fare chiarezza, piuttosto che mettere alla gogna chi quotidianamente, tra mille difficoltà, prova a garantire un servizio accettabile e sicuro nell’hinterland napoletano ed in provincia di Napoli.L’Unione Sindacale di Base sono mesi che denuncia invano in tutte le sedi, compresa la Prefettura di Napoli, le non ottimali condizioni di manutenzione dei mezzi e la mancanza a bordo dell’equipaggiamento di sicurezza antincendio e di primo soccorso.