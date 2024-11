Quotidiano.net - La storia delle assicurazioni raccontanta in un volume

Leggi su Quotidiano.net

Raccontare lae il loro ruolo chiave per la crescita economica e sociale del Paese, dal Medioevo alle sfide di oggi. Con tale obiettivo nasce il‘L’Ania e il settore assicurativo italiano. Dalle origini ai nostri giorni’, curato dall’Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici e scritto da Giuseppe De Luca e Maria Carmela Schisani in collaborazione con Valeria Chilese. Gli ultimi ottant’anni del comparto assicurativo in Italia coincidono con ladell’Ania, costituitasi il 31 agosto 1944, in uno scenario in cui il settore assicurativo era uno dei pochi rami industriali che avevano resistito alle crisi dell’ultimo trentennio. Ania accompagna l’intero comparto assicurativo alla partecipazione e ai contatti con la business community internazionale, e in particolare all’evoluzione dei primi passi di una concertazione europea del mercato finanziario assicurativo, con la nascita del Comitato Europeo(CEA).