Primacampania.it - Juniores Pomigliano, successo schiacciante contro Vico Calcio: quattro gol di Tranchese e occhi puntati sull’Afragolese

Ladelha ottenuto una vittoria senza discussioni nella sfida casalingail, confermando la propria superiorità in una partita che non ha mai avuto storia. Un 7-0 che non lascia spazio a dubbi, con i ragazzi di mister Leone che hanno dominato dal primo all’ultimo minuto, mostrando un gioco fluido e determinato.Il protagonista assoluto del match è stato. Le suereti, frutto di grande opportunismo e precisione sotto porta, hanno spianato la strada a un. Un’autentica performance da bomber, quella dell’attaccante del, che ha confermato la propria crescita e l’importanza per la squadra.Oltre a, ci sono stati altri protagonisti sul tabellino dei marcatori. Caruso, con un gol che ha portato il punteggio sul 4-0, Guarracino, che ha aggiunto la sua firma con una rete pregevole, e Di Costanzo, che ha arrotondato il risultato con un gol che ha chiuso definitivamente i conti.