Quotidiano.net - Industria del riciclo eccellenza in Italia ma dal 2020 frena

Leggi su Quotidiano.net

L'na del"si conferma un'del nostro Paese e una risorsa strategica per l'economia circolare e la decarbonizzazione dell'economia nazionale ed europea, un prezioso strumento per ridurre la nostra dipendenza energetica" ma "dall'uso circolare di materia insta vivendo una fase di contrazione". E' quanto emerge dal Rapporto annuale "L'che Ricicla 2024", promosso dalla sezione Unicircular di Assoambiente, l'associazione delle imprese di igiene urbana,, recupero, economia circolare e smaltimento di rifiuti, nonché bonifiche. Per rafforzare il ruolo strategico del, secondo Assoambiente, "è necessario seguire un'Agenda di riforme che veda impegnate istituzioni nazionali ed europee e operatori del settore" e l'associazione suggerisce 'cinque mosse'.