Panorama.it - Il Cda del Banco boccia l'opa mentre si spacca la maggioranza: FI contro Lega

Il consiglio di amministrazione diBpm ha respinto l’offerta pubblica di scambio (Ops) da 10,1 miliardi di euro presentata ieri da Unicredit, giudicando la proposta non vantaggiosa per i propri azionisti e ritenendo che le condizioni offerte non rispecchino adeguatamente il valore e le potenzialità dell’istituto. La decisione è stata comunicata in una nota diffusa dalla banca di piazza Meda nella tarda mattinata, in cui si specifica che l’offerta non è stata concordata previamente. Contemporaneamente si infiamma il fronte politico mettendo anche a rischio la solidità della: da una parte c’è lache con attraverso Matteo Salvini si oppone vigorosamente all’operazione sostenendo che Unicredit, visto il suo azionariato dove spiccano Blackrock e Allianz deve essere considerata una banca straniera.