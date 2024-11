Iltempo.it - Giuliano: “Organici insufficienti e rischio burnout. Salviamo gli OSS!”

“La lettera aperta inviata da una OSS al sito specializzato Assocarenews.it riporta a galla la drammatica situazione in cui si trova ad operare questa figura fondamentale. La sintesi del grido di dolore dell'operatrice è: carichi di lavoro insostenibili, emolumenti che non consentono una vita dignitosa,di stress correlato all'attività svolta per condizioni di sicurezza ed. Un quadro drammatico che mette ancora più ala tenuta della sanità italiana”, ha dichiarato in una nota Gianluca, segretario nazionale della UGL Salute. “Perché si continuano a considerare gli OSS come lavoratori di serie B?", ha domandato. "Senza il loro operato – ha spiegato il sindacalista - la quotidianità dei pazienti nei reparti non può essere garantita. Se combattiamo per il potenziamento deglidi medici ed infermieri urliamo con maggiore forza, con certezza e con rabbia che gli OSS non possono e non devono essere dimenticati, quasi fossero figli di un dio minore.