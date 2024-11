Thesocialpost.it - Freddo in arrivo da venerdì con punte di -17: ecco le zone più colpite

L’di aria fredda dai quadranti orientali tra29 novembre e lunedì 2 dicembre porterà un significativo calo delle temperature sullealpine. Nei fondovalle delle vallate superiori si attendono picchi di -15°C, mentre nelle conche innevate a 2.200 metri si potrebbero toccare i -17°C.Questo raffreddamento intenso è favorito da diversi fattori: il cielo sereno, l’assenza di vento, la dispersione del calore in un’atmosfera limpida, l’albedo generato dalla neve al suolo e la natura continentale dell’aria fredda in. Tuttavia, si tratta di valori inferiori alla norma ma non eccezionali per le montagne alpine. Anche nelle vallate inferiori ilsarà marcato, con temperature sotto lo zero da Aosta a Bolzano, passando per Sondrio. Le aree piùsaranno Valle d’Aosta, alta Lombardia, Trentino-Alto Adige, alto Veneto e alto Friuli.