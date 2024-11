Eravamo pronti a usare l’atomica | le rivelazioni del disertore russo sulla guerra in Ucraina

Leggi su Open.online

Il 24 febbraio 2022, quando le forze russe entravano in, tutte le basi militari nucleari furono messe in stato di massima allerta. «Prima facevamo solo esercitazioni. Ma il giorno dell’inizio dellale armi erano completamente pronte, avremmo potuto condurre un attacco nucleare». A parlare alla Bbc è Anton, nome (fittizio) di un ex ufficiale di una di quelle strutture delle forze nucleari che ha disertato dai ranghi dell’esercito e ora si trova nascosto fuori dalla Russia. Tre giorni dopo, il 27 febbraio 2022, il presidente Vladimir Putin annunciò per tutti i dipartimenti dell’esercito una «modalità speciale di servizio di combattimento. In due minuti saremmo statiad agire», ha spiegato Anton. Il dito era fermo sul grilletto.I soldati delle basi nucleari: test della verità, no cellulari e no visite alla famigliaDurante il conflitto le unità nucleari rimanevano – e tuttora rimangono – «chiuse all’interno della base.