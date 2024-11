Ilfattoquotidiano.it - Elton John si sfoga: “Sono scioccato, non riesco a vedere nulla, non riesco a leggere nulla, non riesco a guardare nulla. Non riesco ad andare in studio”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

è tornato a parlare dei problemi di salute legati alla vista. L’artista lo scorso settembre ha contratto una grave infezione oculare e su Instagram ha dichiarato: “Ho una visione limitata ad un occhio. Sto guarendo, ma è un processo molto lento e ci vorrà del tempo prima che la vista ritorni”.E durante una intervista a “Good Morning America” l’artista ha ribadito il corso del suo processo di guarigione: “Negli ultimi quattro mesi nonriuscito adall’occhio destro e l’occhio sinistro non è il massimo. Posso fare qualcosa come questa intervista, maine registrare non lo so, perché nonun testo per cominciare a cantare. Non è mai una fortuna che accada una cosa del genere, e mi hae non, non, non”.