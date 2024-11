Ilrestodelcarlino.it - Dopo Brindisi un ruolino deludente. Soltanto 4 vittorie in 13 giornate

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Il campionato corre verso la fine del girone d’andata e ildi marcia della Carpegna Prosciutto diventa sempre più, oltre che preoccupante, col passare delle: appena 4conquistate su 13e nessun’impresa fra queste, il che dà l’idea della debolezza del gruppo. La Vuelle è riuscita finora solo nell’"ordinaria amministrazione" battendo Nardò, unico blitz sin qui, Avellino, Orzinuovi e Cento.che non hanno acceso i cuori dei tifosi, mai usciti entusiasti dal palas per ciò che avevano visto. La squadra è sembrata spesso in affanno, il gioco mai spumeggiante. E i segnali che si aspettavano danon sono arrivati: difesa di nuovo permissiva, lunghi sovrastati a rimbalzo, Ahmad tornato di nuovo a fare bottino, meno individualista ma senza mai riuscire ad essere un vero trascinatore per i compagni.