Da Gino – Roma

DaVicolo Rosini, 4 – 00186Telefono: 06/6873434Sito Internet: www.ristoranteparlamento..itTipologia:naPrezzi: antipasti 8/12€, primi 12€, secondi 12/15 €, dolci 6/7€Chiusura: DomenicaOFFERTArimane una delle poche autentiche trattorienesche nel centro di. Nessuna resa, pertanto, alle sirene del facile guadagno da rendita di posizione “spennaturisti”, come pure nessun occhio strizzato alle spesso improbabili mode del momento, qui non hanno cittadinanza “crudi”, “sifoni”, “cotture a bassa temperatura” e ingredienti dai nomi esotici che all’assaggio lasciano non di rado un “non pervenuto”. La proposta è da sempre quella della semplice, saporita e gagliarda cucina del tempo che fu, anche se certamente ripetitiva e di fattura non sempre impeccabile, in fondo pregi e difetti sono due facce della stessa medaglia.