Cortocircuiti Per Chiara Valerio se c’è l’amichettismo di mezzo il MeToo può attendere?

Secondo certe malelingue, a sinistra ogni occasione è buona per appropriarsi di battaglie, persone, simboli e persino tragedie pur di cogliere un vantaggio politico. Sempre secondo le dette malelingue, a sinistra di quelle battaglie, persone, simboli e tragedie non importa un fico secco: in effetti, nella migliore delle ipotesi se ne dimenticano quando l’onda mediatica scema; nella peggiore, dopo aver impartito lezioni urbi et orbi, spiegando in teoria – molto in teoria – la cosa giusta da fare, dire e pensare, finiscono in qualche cul de sac ideologico dal quale, solitamente, escono fischiettando e fingendo che nulla sia accaduto (d’altronde, quando hai la stampa mainstream dalla tua parte, puoi). Eppure, osservarli da fuori, mentre se le danno tra di loro di santa ragione e si avviluppano in maniera tragicomica alle loro contraddizioni, è sempre un’esperienza interessante.