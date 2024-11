Justcalcio.com - Corriere dello Sport – Youri Baas, che scalata nell’Ajax ridisegnato da Farioli

2024-11-26 01:19:22 Arrivano conferme dal CdS:L’amministratore delegato Ernst Boekhorst e il consulente esterno Louis Van Gaal gli hanno affidato il delicato compito di ricostruire l’Ajax. Francesco, 35 anni, toscano di Barga, provincia di Lucca, ha firmato un contratto per tre stagioni, fino al 2027. Il club olandese ha speso un milione e mezzo per convincere il Nizza a liberare il tecnico, che nella scorsa stagione aveva conquistato un quinto posto in Ligue 1 e la qualificazione in Europa League. Il bilancio dei suoi primi quattro mesi trascorsi ad Amsterdam è positivo. I lancieri, dopo dodici giornate, sono terzi in classifica a -7 dal Psv Eindhoven, ma devono recuperare la partita con l’Utrecht, che li precede di due punti. L’altro obiettivo è quello di proseguire il viaggio in Europa: l’Ajax è secondo, a -2 dalla Lazio.