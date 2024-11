Ilfogliettone.it - Coppa Davis, l’Italia trionfa: Sinner e Berrettini portano a casa il terzo trofeo

L'Italia ha celebrato un altro straordinario successo nel tennis, conquistando la2024 grazie alla vittoria di Janniksu Tallon Griekspoor. Il match, disputato sui campi in cemento indoor del "Palacio de Deportes Jose Maria Martin Carpena" di Malaga, si è concluso con un punteggio di 7-6 (2), 6-2, regalando all'azzurro il decisivo punto del 2-0 contro l'Olanda.Un'annata da incorniciareQuesta vittoria segna la secondaconsecutiva per l'Italia, la terza in totale nella storia della Nazionale maschile. Il team, guidato dal capitano Filippo Volandri, ha dimostrato un'ottima preparazione e determinazione durante tutto il torneo.ha chiuso una stagione memorabile, con 73 vittorie su 79 incontri, inclusi due Slam e le ATP Finals. Matteoaveva già aperto le danze battendo Botic Van de Zandschulp con un netto 6-4, 6-2, senza mai perdere il servizio e mettendo a segno ben 16 ace.