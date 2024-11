Lanazione.it - “Ciao amore, è nata la nostra bambina”. Francesca scrive al suo Fede, morto sul lavoro a 32 anni

Pietrasanta (Lucca), 26 novembre 2024 – Lo aveva promesso dall’altare, le guance rigate dalle lacrime, durante lo straziante addio all’della sua vita. Aveva promesso che ogni giorno avrebbe parlato alla creatura che portava in grembo raccontandole di quanto fantastico era il suo babbo. Era il 4 luglio, il Duomo gremito di gente, una città intera commossa di fronte a quella tragedia immensa e ingiusta. Tre giorni primaLazzeri aveva perso il suo adoratorico Nappi, scomparso a soli 32dopo essere rimasto schiacciato sotto un trattore mentre scendeva dalla Rocca. Distrutta dal dolore ma consapevole di ciò che avrebbe dovuto affrontare. Si è fatta forza, per sé e per quella creatura. Sono passati 144 giorni,ha attraversato un vortice di sensazioni che non possono essere spiegati a parole.