Chiara Bontempi, chi è la moglie di Gianmarco Tamberi: "Io gli do equilibrio, lo tengo calmo"

Lei è la sua prima sostenitrice, la supporter numero uno. Non lo lascia solo un minuto e lo sostiene in ogni momento difficile o di gioia. Lei èBontempi,da due anni.Bontempi è originaria di Ancona e molto legata alla sua terra, come il maritodel resto, che da poco è anche testimonial delle Marche. e ha un legame molto forte non solo con il marito ma con tutta la sua famiglia. Manager e appassionata di sport, oltre ad essere la compagna di vita dilo supporta anche a livello professionale, occupandosi di alcuni aspetti del suo lavoro. Discreta e riservata, nonostante sia ladi un atleta internazionale,preferisce mantenere un profilo basso e non ama apparire troppo sui social media. Un amore lungo e solido il loro, sono un esempio di come l’amore possa durare nel tempo, anche di fronte alle difficoltà.