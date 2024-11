Lettera43.it - Champions League, dove vedere le partite di Milan, Inter e Atalanta del 26 novembre

Leggi su Lettera43.it

Tutto pronto per la quinta giornata di, in programma stasera 26, con tre italiane in campo. Alle 18.45, in diretta su Sky Sport Uno, sarà in campo ilnella trasferta di Bratislava contro lo Slovan, con i rossoneri a caccia di continuità in Europa dopo la prestazione eccellente contro il Real Madrid al Bernabeu. Alle 21, sempre in esclusiva su Sky Sport Uno, sarà la volta dell’che a San Siro ospiterà il Red Bull Lipsia, già sconfitto in casa della Juventus per 3-2 nella rocambolesca rimonta della seconda giornata. Alla stessa ora, visibile su Sky Sport Max, sarà in campo l’a Berna, sul campo sintetico dello Young Boys fermo a zero punti, per coltivare il sogno di entrare nelle prime otto della classifica. Tutte lesaranno trasmesse in streaming su Now Tv.