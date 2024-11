Ilrestodelcarlino.it - Canti resta il segretario dei Pensionati

Confermato Pier Marinoai vertici della Federazione Nazionalesammarinesi della Cdls. Come membri della segreteria, oltre al riconfermato, il direttivo ha nominato sempre per acclamazione Elio Bernardi, Amedea Conti, Francesco Francioni, Giordano Giovagnoli, Lina Meloni e Sandro Serra. Nel corso della sua prima riunione il direttivo Fnps ha inoltre nominato: Angelo Laderchi quale rappresentante degli ultra novantenni, Bruno Battazza presidente Fnps e Nevia Casadei in qualità di presidente onorario Fnps. Nel suo intervento di saluto al direttivo, ilha sottolineato "il valore inestimabile della sanità pubblica, universale e gratuita, con servizi di eccellenza che mettano al primo posto la prevenzione, abbattendo le liste di attesa e recuperando il rapporto diretto tra medico e paziente".