Bron Breakker: "Uscirò da Survivor Series come WWE Intercontinental Champion"

Durante la scorsa puntata di Raw , Sheamus ha interferito nel match tra Ludwig Kaiser e. Questo ha portato il General Manager dello show rosso, Adam Pearce, ad ufficializzare un Triple Threat per il WWEship a. In un video esclusivo della WWE,ha commentato l’imminente incontro per il titolo.Le parole di“Sono contento che Adam Pearce abbia finalmente preso una grande decisionegeneral manager di Raw. Potresti mettermi contro 1, 2, 3, 4, 5, 10 avversari, non importa, perché questi ragazzi, queste superstar, non sanno che tipo di impegno e attitudine ci vogliono per detenere questo titolo, ma io sì. So cosa ci vuole per mantenerlo giorno dopo giorno”, ha detto.Successivamente ha mandato un messaggio ai suoi prossimi avversari: “Ludwig Kaiser, non mi batterai.